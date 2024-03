Més de la meitat dels graduats d’FP troba feina en menys de nou mesos: els estudis amb més sortida

detail.info.publicated europa press

L’estudi d’inserció laboral d’ensenyaments professionals a Catalunya del 2023 destaca que la inserció laboral dels graduats de Formació Professional (FP) ha augmentat 2,44 punts més que l’any passat i se situa en l’actualitat en el 54,49% del total d’alumnes, i que la seua continuïtat formativa ha disminuït 1,48 punts -del 54,15% de 2022 al 52,67% actual-.

L’informe, que s’ha presentat en un acte amb la consellera d’Educació de la Generalitat, Anna Simó, el d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, s’ha realitzat a través de les respostes a una enquesta a 33.561 graduats en FP en el curs 2021-2022, entre sis i nou mesos després de graduar-se.

El 35,76% dels enquestats treballen exclusivament en el moment de l’enquesta; el 18,74 estudien i treballen; i el 52,68% del total de graduats en FP continuen estudiant: aquestes dades mostren un augment en la inserció laboral del 2,45% i una disminució d’1,47 punts en la continuïtat formativa.

A més es mostra que el 54,50% dels graduats d’FP treballa abans de nou mesos des de la graduació, i que l’11,57% de graduats busquen feina, inferior en 10,51 punts a la taxa d’atur juvenil, que en el moment de l’enquesta era del 22,08% entre els joves de 16 a 24 anys.

Simó ha destacat que les xifres de l’informe "canten i són bones", ha remarcat l’increment dels contractes indefinits, encara que ha lamentat que continuïn les diferències entre sexes i retribució, una cosa que el Govern es marca com a repte, així com donar prioritat a les places d’FP dual i detectar on hi ha mancances.

Per la seua part, Roger Torrent creu que s’ha canviat la perspectiva de l’FP i s’ha deixat de veure com una formació "de segona" perquè genera oportunitats individuals i més inserció als graduats, i ha cridat a ser més quirúrgics, en les seues paraules, i tenir en compte les necessitats de perfils professionals en els propers anys per dissenyar l’oferta formativa.

Els estudis amb més sortida

Pel que respecta a l’FP dual, s’ha registrat una inserció laboral del 66,29%, gairebé cinc punts més que a l’anterior enquesta, i una taxa de continuïtat formativa del 47,25%; a més que un 44,52% de graduats d’FP dual treballa en exclusiva, un 21,77% el compagina amb els estudis i un 8,23% està buscant feina.

Quant a les famílies professionals amb més d’un 60% d’inserció laboral, es troben energia i aigua (73,79%), ensenyaments esportius (65,75%), àrea marítimopesquera (65,69%), instal·lació i manteniment (65,28%), hostaleria i turisme (64,23%), química (64,05%) i fabricació mecànica (62,33%).

A més, l’empresa de pràctiques és el canal d’intermediació laboral "més efectiu" entre els enquestats per aconseguir feina; augmenta la contractació indefinida a l’FP i arriba al 63,53% en grau superior i al 53,13% grau mitjà; i es constata que hi ha més homes que treballen a jornada completa que dones.

El president del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, ha posat de relleu que els alumnes matriculats a FP han augmentat però que la xifra "segueix per sota del que seria desitjable", ha apuntat a la dificultat d’accedir al mercat laboral i creu que cal tenir més en compte les necessitats del teixit productiu en definir l’oferta formativa.

El director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch, ha volgut posar de relleu el paper de les empreses per a l’acollida dels alumnes de pràctiques, ha informat que en el curs 2022-2023 40.548 empreses han participat en l’ecosistema de pràctiques i estades formatives, i que ho han fet 108.940 alumnes i 1.054 centres.

La directora general d’FP de Catalunya, Mercè Chacón, ha destacat que s’ha incrementat la inserció laboral i ha disminuït la continuïtat formativa dels graduats d’FP i també ha reivindicat que l’FP dual "impacta en la motivació de l’alumnat" i que la inserció en aquesta àrea és superior.