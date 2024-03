Yung Rajola presenta 'La Cúmbia del Cargol'

detail.info.publicated acn

El cantant lleidatà Yung Rajola ha presentat aquest dimecres la seva primera cúmbia: 'La Cúmbia del Cargol' (Halley Records). Rajola ha tornat a comptar amb la col·laboració a la producció de Pep Saula, del grup també lleidatà Sexenni. Àlex Alcalde, l'habitual videògraf de Yung Rajola, firma el videoclip, on es veuen un grup d'amics celebrant una cargolada-calçotada. Segons l'artista, és una cançó pensada per compartir amb un plat a taula, com per exemple aquestes típiques calçotades o caragolades de la seva terra natal. Una d'aquelles jornades que s'allarga en la sobreaula. Rajola presentarà el seu disc 'Peter Pan' a l'Heliogàbal, el pròxim divendres, amb tota la seva banda, per primer cop.