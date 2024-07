La Paeria de Lleida es mostra convençuda que podrà retirar el porta a porta en dos barris de la ciutat

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida s'ha mostrat convençut que podrà retirar la recollida d'escombraries porta a porta als barris de Pardinyes i Balàfia, tot i que el Tribunal de Contractes hagi aturat provisionalment aquesta mesura arran d'un recurs del grup municipal del Comú. La tinenta d'alcalde de la Paeria, Begoña Iglesias, ha dit aquest dilluns que la decisió del tribunal era "esperada" perquè actua per "prudència" fins a la resolució de l'assumpte. "En aquest cas, s'entén encara més la seva decisió perquè del contrari l'Ajuntament hagués comprat una gran quantitat de contenidors per a la substitució del sistema, fet que queda suspès fins a la resolució", ha afegit Iglesias.

Preguntada per quin recorregut considera que pot tenir el recurs del Comú, Iglesias ha manifestat que "nosaltres l'hem argumentat, tal com vam fer amb l'expedient que es va portar a l'aprovació al ple, i estem convençuts que l'Ajuntament podrà tirar endavant amb aquesta mesura".

En aquest sentit, la tinenta d'alcalde, ha defensat que s'ha fet una gran estudi per poder licitar "ben aviat" el nou contracte de neteja i de recollida d'escombraries, que vol ser el "més eficient possible". L'estudi ha posat de manifest que a les zones amb alta intensitat d'edificis plurifamiliars "costa molt més" l'ús del sistema porta a porta, per la qual cosa la "solució és fomentar el reciclatge, independentment del model", ha dit Iglesias.

"El missatge que volem donar és que el porta a porta és un dels sistemes que més pot servir per reciclar, però sempre que es faci bé perquè del contrari es recicla poquíssim. Volem fomentar el reciclatge, i a partir d'aquí, s'ha analitzat cada zona i els seus habitatges i hi implantarem el model que millor s'hi adapti", ha conclòs.