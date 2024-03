Els gamers prenen el Magical

Els videojocs s’han apropiat aquest cap de setmana del Magical Media per celebrar la tercera edició de la Lan Party Lleida. L’objectiu és atansar aquest sector a la ciutadania i donar un espai de trobada als jugadors i clubs per poder interactuar en persona. Des de divendres, 300 gamers competeixen i conviuen per veure qui és el millor en els videojocs de League of Legends, Valorant, Call of Duty, Pokemon, FC24, Age of Empires II, Fortnite i molts d’altres.

Noé Bosch Barrufet, cofundador de Gamesports Electronics, organitzador de l’esdeveniment, va explicar ahir a SEGRE que en aquesta edició també s’ha obert una zona gratuïta destinada al públic familiar perquè els visitants puguin provar diferents jocs, amb simuladors de cotxes, i poder informar-se amb els diferents clubs d’eSports. “Sobretot se’ls explica als pares com gestionar el temps dedicat als videojocs perquè no és viable que sigui una dedicació de 24 hores sense control sinó que és créixer en valors com la companyonia i la superació”, va destacar.La Lan Party també acull competicions, retransmeses per Twitch, com del joc Valorant, amb l’equip Guinea Pink Alguaire com a guanyador de la copa catalana, i el de League of Legends, amb Dream Maker Lleida com a finalista. Segons Bosch, la meitat dels jugadors procedeixen de Lleida, però també n’hi ha d’altres indrets de l’Estat i fins i tot un equip de Portugal. Així mateix, una altra de les novetats és una competició entre els participants de la zona Land amb cinc equips per desenvolupar un videojoc en 48 hores. Tant l’organització com els diferents clubs van destacar que la Lan Party de Lleida té molt bona acollida entre els jugadors. També van apuntar que la presència de les dones és cada vegada més alta i es treballa molt la pedagogia per a un bon ús dels videojocs. “És molt important que diguem què és temps d’estudi, de lleure i de pantalles i que tinguin un control del contingut a què accedeixen. És molt important no deixar de banda la vida real”, va assenyalar una de les caps del club d’eSports de Barcelona. Els visitants poden disfrutar d’una zona gastronòmica així com d’expositors de manga o un concurs de cosplay.