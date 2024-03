La Lan Party de Lleida, consolidada

“Ha sigut la Lan Party de la consolidació.” Així es van expressar ahir des de l’organització per fer balanç de la tercera edició que ha aconseguit omplir l’aforament del Magical Media, que durant el cap de setmana ha acollit 300 persones, entre ells 250 gamers. Noé Bosch, de Gamesports Electrònics, va expressar ahir la seua satisfacció per aquesta nova edició, que va qualificar de consolidació, ja que són molts els jugadors i participants en les diferents activitats que ja han dit que tornaran l’any que ve i que, fins i tot, portaran gent.

“Potser el que més ha costat ha estat atreure el públic de Lleida a les zones que havíem habilitat perquè poguessin provar diferents propostes de videojocs, però hem fregat el miler de visitants i esperem que siguin més a la pròxima edició”, va assenyalar. Així mateix, Bosch va voler remarcar la gran col·laboració amb la Paeria per dur a terme la Lan Party. “És un projecte de ciutat”, va constatar, alhora que ja treballen en la quarta edició.Des de divendres, els videojocs van prendre les instal·lacions del Magical Media, al Parc Tecnològic de Gardeny. Els jugadors que eren a la zona land van compartir i van conviure durant un cap de setmana per participar en diferents competicions. Posar cara a les persones amb qui jugues a través d’internet és el principal objectiu d’aquest tipus d’iniciatives, a banda de promoure i difondre les diferents novetats en el sector dels eSports, cada vegada amb més seguidors. D’aquesta forma, la Lan Party Lleida va acollir competicions, retransmeses per Twitch en català, com dels jocs Valorant, League of Legends, Call of Duty, Fortnite o Pokemon, entre d’altres més. Així mateix, va comptar amb diverses propostes gastronòmiques amb food trucks, expositors de manga o un concurs de cosplay.Dels jugadors que hi han participat amb el seu propi ordinador, des de l’organització van assenyalar que la meitat procedien de les comarques lleidatanes i, la resta, d’altres indrets de Catalunya i de l’Estat espanyol. Fins i tot aquest any han comptat amb la presència d’un grup de Portugal. L’objectiu és continuar impulsant les activitats per atreure més públic familiar perquè coneguin de prop les novetats del sector.