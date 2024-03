Cattus, l''emperador' de Iesso, ja té més de 2.500 seguidors a Instagram

Cattus, la mascota del Museu de Guissona, ja ha superat els 2.500 seguidors en el seu compte d’Instagram. El gat influencer va fer ahir una publicació en la qual va assenyalar que “no ha estat un camí fàcil, he hagut d’aguantar hores d’exposició davant de la càmera, però ha valgut la pena”. La xifra de seguidors no ha deixat d’augmentar i l’últim mes s’ha quadruplicat.

En aquest temps han estat més els visitants que s’han atansat fins al Museu de Guissona per conèixer la seua especial mascota i les activitats que duen a terme a l’equipament. Com ja va publicar SEGRE, tot va començar quan el juliol del 2020 un gat negre amb els ulls grocs va començar a rondar per les termes de la vella Iesso. Un felí abandonat que ràpidament es va fer l’emperador del lloc, convertint-se en un més de l’equip d’arqueòlegs del Museu de Guissona.A través del compte d’Instagram @cattusdeiesso, l’equip explica les aventures de Cattus i el seu dia a dia a Iesso, a banda de divulgar les iniciatives i activitats que porten a terme d’una manera més amena i divertida. Amb les imatges que comparteixen a les xarxes socials també donen a conèixer els tresors que allotja el Museu i animen els visitants a participar-hi.