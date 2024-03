Un possible míssil balístic sobrevola el cel de Catalunya

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un bòlit artificial va sobrevolar ahir divendres a la nit el cel de bona part de Catalunya i el País Valencià. Poc abans de les 23.00 hores, diversos astrònoms col·laboradors del CSIC van detectar el punt de llum sorgint de França, sobrevolant Girona i Barcelona, per continuar direcció les Balears i acabar el seu recorregut al sud del País Valencià. El bòlit va ser captat per càmeres a Esparreguera, Benicàssim (Mont Bartolo) i Castelló. La xarxa d'investigació de bòlits i meteorits del CSIC estudia ara el seu origen, però tot apunta a un míssil balístic provinent de França. Fa només dos dies, el 28 de març, es va detectar de matinada un altre bòlit esporàdic al cel d'Occitània captat per observadors des de Breda i Corbera de Llobregat.