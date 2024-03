El fervor de SetmanaSanta guanya la pluja

Desenes de localitats lleidatanes van plantar cara a la pluja divendres i van commemorar la mort de Jesús de Natzaret amb sengles processons. Com cada any, Oliana va escenificar la seua Passió Viva. Dos-cents veïns, entre figurants i voluntaris, van recrear les escenes de la Passió de Crist, des de l’entrada de Jesús a Jerusalem fins a la crucifixió i el descendiment de la creu. En aquesta ocasió es van millorar els detalls dels quadres estàtics que es van dur a terme al llarg del carrer Major, al nucli antic; a l’entorn de l’església parroquial, i a la plaça del Lledoner, on concloïa l’escenificació. Malgrat la pluja, centenars de persones van seguir el recorregut portant fanalets. Abans de la celebració de la Passió Viva es va dur a terme la processó del Silenci, també amb gran recolliment i devoció. En altres municipis com Alpicat, els xàfecs van obligar a suspendre a la nit la desfilada religiosa i, al seu lloc, es va oficiar una missa a l’església.