El científic xinès que va crear els primers nadons genèticament modificats reprèn les investigacions

El científic xinès He Jiankui, que va saltar a la fama a finals del 2018 després d’afirmar que havia aconseguit crear els primers nadons manipulats genèticament, ha reprès després del seu pas per presó la seua investigació sobre l’edició del genoma d’embrions humans per al tractament de malalties genètiques. He, que va ser condemnat a tres anys de presó el 2019 per les autoritats del seu país, que van considerar que va dur a terme el projecte de forma il·legal amb finalitats reproductives, ha afirmat en una entrevista amb el diari japonès Mainichi que el seu treball actual s’ajusta a les normes internacionals i que la societat acabarà acceptant eventualment aquesta pràctica.

El científic va assegurar a l’esmentat mitjà en una entrevista publicada aquest dilluns que el seu objectiu és tractar malalties genètiques rares com la distròfia muscular de Duchenne o l’Alzheimer genèticament determinat mitjançant l’edició del genoma en embrions humans, i que per a les seues investigacions utilitzarà embrions rebutjats i complirà les normes locals i internacionals. He hauria establert tres laboratoris a la Xina després de la seua excarceració el 2022, entre ells a Pequín i Wuhan, segons Mainichi.

El novembre de 2018, el científic xinès va sorprendre la comunitat internacional en afirmar que havia aconseguit crear les primeres bessones manipulades genèticament per resistir el VIH, la qual cosa va portar nombroses crítiques, especialment per qüestions ètiques.

Les bessones formaven part de tres nadons que van nàixer com a resultat d’un projecte d’edició genètica durant la fertilització in vitro de vuit parelles en les quals només els marits estaven infectats amb el VIH, per prevenir la transmissió del virus.

El científic es va mostrar llavors "orgullós" del seu treball i va recalcar que el seu estudi no tenia l’objectiu d’eliminar malalties genètiques sinó de "donar a les nenes l’habilitat natural" de resistir a una possible futura infecció del VIH.

Les autoritats xineses van determinar després d’una investigació que He va realitzar el projecte de forma il·legal per aconseguir fama i guanys econòmics.

Sobre els nens, He va dir durant l’entrevista: "Estan perfectament sans i no tenen problemes de creixement". També va informar que les bessones, que ara s’acosten als 5 anys, assisteixen a la guarderia, i que un altre nadó nascut el 2019 va ser també nena. El científic va dir sentir-se orgullós dels seus assoliments i va assegurar que les anàlisis de les seqüències genètiques completes de les petites mostren que "no hi va haver modificacions de gens més enllà de l’objectiu mèdic, el que proporciona evidència que l’edició del genoma era segura."