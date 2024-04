Es quadrupliquen en deu anys els diagnòstics de l’espectre autista en alumnes

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre d'infants i adolescents amb trastorns de l’espectre autista (TEIA) matriculats en el sistema educatiu no universitari a Espanya pràcticament s’ha quadruplicat entre els cursos 2011/12 i 2021/22, segons dades analitzades per Funcas amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme que se celebra aquest dimarts 2 d’abril. En total, els estudiants amb TEA a Espanya n’ascendeixen 69.000, dels que el 83% són homes. Entorn de quatre de cada cinc (84%) estudien en aules compartides amb alumnat sense necessitats educatives especials i la resta rep educació especial en centres específics o en unitats específiques de centres ordinaris.

En aquella dècada, el percentatge d’aquest col·lectiu integrat a centres ordinaris va pujar més de 15 punts. En el curs 2021-22 (últim amb dades disponibles) les persones amb TEA en el sistema educatiu no universitari representaven el 0,84% del total de l’alumnat, mentre que deu anys abans aquesta xifra se situava en el 0,24%, en una tendència similar a la d’altres països occidentals. Investigacions recents atribueixen aquest increment fonamentalment a les millores en la diagnosi, que han possibilitat la identificació de més nens i joves amb TEA que bé ja formaven part del sistema educatiu, bé s’han anat incorporant a ell amb diagnòstics primerencs.

La presència d’estudiants amb TEA ha augmentat en tots els nivells educatius. El percentatge de nens amb TEA en Educació Primària (que ha passat del 0,22% del total de matriculats en el curs 2011/12, al 0,92% en 2021/22) s’atansa ja a la xifra en la qual sol fixar-se la prevalença poblacional de l’autisme (1%). En canvi, la seua participació en l’ensenyament Secundari no obligatori és significativament més baixa: suposa el 0,26% respecte al total de l’alumnat en Batxillerat i el 0,16% en Formació Professional de Grau Superior.

La inclusió dels alumnes amb TEA en els centres ordinaris ha implicat el treball col·lectiu de tota la comunitat educativa, i molt especialment, del professorat. Tres quartes parts dels professionals d’educació que van participar en una enquesta realitzada per Autisme Espanya el 2021 van afirmar haver rebut formació sobre TEA, però la majoria (75%) va declarar haver cobert personalment els costos d’aquesta formació. "Malgrat l’esforç del sistema educatiu, la disposició de recursos humans experts per atendre degudament l’augment dels estudiants amb necessitats especials continua sent, segons l’opinió de les famílies i de la comunitat docent, insuficient," adverteix Funcas.