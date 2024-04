Els sistemes d’ajuda al conductor que han de portar els cotxes nous des del 6 de juliol: ¿quins són i per a què serveixen?

detail.info.publicated efe

Tots els cotxes matriculats a Espanya a partir del 6 de juliol han d’incorporar obligatòriament almenys deu sistemes d’ajuda al conductor (ADAS) segons estableix el nou reglament sobre la seguretat general dels vehicles de la Unió Europea (UE).

Es tracta d’una normativa europea que forma part del programa "Visió Zero" amb què s’espera reduir a zero les morts ocorregudes per accident dins de la Unió Europea el 2050.

Un estudi dut a terme pel Parlament Europeu assenyala que els ADAS permetran evitar fins 25.000 morts i més de 140.000 ferits greus a Europa en els propers 18 anys.

Quins són i per a què serveixen?

- Assistent de velocitat intel·ligent. Aquesta tecnologia ajuda a respectar els límits de velocitat, transmetent la informació al conductor i interactuant amb el vehicle. No només avisa, sinó que adequa automàticament la velocitat a les limitacions vigents en cada tram de la carretera.

- Cambra posterior amb detecció de trànsit creuat. Ajuda a maniobrar marxa enrere. Les més completes assisteixen en aparcar mitjançant línies auxiliars de guia que marquen la trajectòria, orientant sobre la direcció adequada en sintonia amb els punts de gir del volant. S’activa com el conductor insereix la marxa enrere o connectant el sistema en prémer un botó a l’interior.

- Alerta de canvi involuntari de carril. Si no s’ha activat l’intermitent i el cotxe està sortint del carril, el vehicle emet un senyal per avisar, que pot ser visual en el quadre d’instruments, sonora o per vibració del volant o seient.

- Detector de fatiga i son. Quan els diferents sistemes (sensor al volant o càmera que detecta les faccions de la cara) detecten fatiga o que el motor porta més de dos hores en marxa, s’emet un senyal lluminós en forma de tassa fumejant o un missatge de text.

- Sistema de frenada d’emergència BAS i EBA. Assegura que la frenada es realitzi amb la intensitat necessària per aturar el cotxe reduint al màxim la distància. Mesura la intensitat amb què el conductor trepitja el pedal del fre alhora que la velocitat amb què s’allibera l’accelerador per detectar si s’és davant d’una situació d’imminent perill i quan la percep entra en funcionament.

- Bloqueig del vehicle amb alcoholímetre (alcolock). Analitza la taxa d’alcohol del conductor en bufar per un broquet i si supera la legalment establerta no deixa que el motor arranqui. La UE només obliga a la preinstal·lació d’aquest sistema, mentre que la seua instal·lació dependrà de la legislació de cada país.

- Caixa Negra: accidents amb totes les dades. Tenen com a finalitat recopilar informació, tant del vehicle com dels seus ocupants, registrant i emmagatzemant les dades per a, en cas d’accident, poder conèixer el que ha passat abans, durant i després del sinistre. Normalment se situa sota el seient del conductor cargolada al xassís.

- Alerta de cinturó a les places posteriors. Aquest sistema determina si una plaça és ocupada, mitjançant un sensor de càrrega. I comprova, mitjançant un altre sensor situat a la sivella del cinturó, que està ben tancat.

- Control de creuer adaptatiu. Manté la velocitat programada de manera continuada quan està activat. A més, frena i accelera el vehicle per adaptar-se al trànsit.

- Sistema de control de pressió de pneumàtics. Controla que es mantingui la pressió indicada pel fabricant i avisa el conductor quan els paràmetres no són els correctes.