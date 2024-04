Roser Vila, de la cooperativa Sant Isidre, Medalla Macià

detail.info.publicated Redacció

El Govern també ha acordat concedir la medalla del treball President Macià 2023 a la lleidatana Roser Vila Baró, actual directora general de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques. Vila serà reconeguda juntament amb la sindicalista Ramona Criado, el catedràtic Josep Lluís Vigatà, el ja mort Àngel Velasco, així com el Castell del Remei i l’empresa Ingroup, que rebran, una placa.

La Generalitat va destacar que Roser Vila Baró es va incorporar a la plantilla de la cooperativa amb 16 anys el 1974 com a auxiliar administrativa i aquest any en farà 50 que forma part de l’entitat. Alguna cosa, va assenyalar, que és “una fita històrica al món del cooperativisme agrari català” i, sobretot, “en l’àmbit laboral de les dones”. Del 1974 al 1993 es va dedicar professionalment a conèixer tot el funcionament de la cooperativa i a modernitzar tots els sectors i seccions de l’entitat, fins el punt que des del Consell Rector es va confiar en ella per iniciar, en aquella època, tota la tasca d’informatització de les diferents seccions. “Ha estat un pilar bàsic la promoció del vessant més social i cooperatiu de l’entitat, garantint i fomentant els valors associatius que des de la seua fundació han estat la raó de ser” de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges. En total, el Govern reconeixerà 19 persones i cinc entitats.