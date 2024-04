Suport de proximitat en zones rurals

Entitats de la Federació Allem, que atenen persones amb discapacitat intel·lectual, estan avançant en l’execució del projecte pioner Som Rurals, Som de Muntanya, per desplegar suports de proximitat a un grup d’entre 36 i 40 persones en deu comarques rurals i de muntanya amb la finalitat de lluitar contra la discriminació i l’aïllament no desitjat. En concret es treballa a la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Segarra, la Noguera, el Solsonès, l’Alt Urgell, l’Urgell i les Garrigues. Durant els últims anys, aquestes entitats han detectat un increment de les situacions d’aïllament i solitud en persones amb discapacitat de territoris rurals i de muntanya. Per aquesta raó, el projecte pretén evidenciar la desigualtat i discriminació que provoquen aquestes carències en aquest col·lectiu i desplegar un suport social de proximitat.

Els professionals han constatat que les necessitats es concentren en la urgència de millorar l’accés als serveis de salut bàsics i especialitzats, al lleure, al transport, als serveis socials, a la comunitat i a l’entorn social, a l’habitatge, a l’acompanyament, a l’educació, al treball i a la informació. En el cas del Solsonès, actualment hi ha cinc persones que estan sent ateses gràcies al projecte de la mà de l’entitat Amisol. Són persones que pertanyen als municipis de Pinós, Sant Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra d’entre 35 i 75 anys, amb problemàtica de salut mental que han estat derivades dels serveis socials de la comarca.

Sandra Manyoses, d’Amisol, destaca “la necessitat d’avançar cap aquests serveis més personals, individualitzats i que es desenvolupin on viuen les persones”. A més, evidencien que “la complexitat associada al territori del Solsonès fa que els costos dels serveis siguin més elevats en comparació a ciutats com Lleida o comarques més ben comunicades”. Per la seua part, Assumpta Fortuny, coordinadora de la Federació Allem, va assegurar que el projecte “és una oportunitat per demostrar que atansar els serveis a les persones que viuen als territoris rurals és possible si les entitats i les administracions treballen juntes i hi ha un finançament digne”. Així mateix, va assenyalar que el projecte està avançant amb l’objectiu d’atendre sis persones a cada comarca i que la majoria ja reben els serveis que requereixen. El projecte Som Rurals, Som de Muntanya té una durada de tres anys i compta amb fons europeus Next Generation del departament de Drets Socials.