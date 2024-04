Mor el 'capellà rocker' de Saragossa, a qui se li va incendiar la sotana amb una espelma

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sacerdot del barri de San Gregorio de Saragossa, Javier Sánchez, ha mort als 60 anys d’edat després de patir greus cremades en incendiar-se la seua roba amb una espelma durant una vigília pasqual celebrada dissabte passat al convent de les Concepcionistes de Santa Isabel.

Javier Sánchez, conegut com el 'capellà rocker' per la seua passió pel rock, ha estat ingressat a l'Hospital Miguel Servet des d’aleshores fins la matinada del 4 d’abril, quan ha mort. Al religiós li va saltar una espurna en encendre l’espelma, cremant-se l’hàbit que portava posat durant la vigília pasqual, segons ha recollit Heraldo de Aragón.

Una ambulància el va traslladar de seguida a l'Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, on ha estat hospitalitzat durant aquests últims dies fins la seua mort, segons han confirmat fonts del Govern d’Aragó.

La mort de Javier Sánchez ha causat una gran commoció al barri de San Gregorio, on era molt conegut i estimat per ser una persona aficionada a la música, i tocava la guitarra en concerts, alguns d’ells, per recaptar fons. El sacerdot a més ha publicat diversos discos oferint espectacles musicals per diversos barris de Saragossa.