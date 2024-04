Camps florits de pel·lícula a la Granja Pifarré de Lleida

Prop de dos-centes persones passejaran aquest cap de setmana pels camps fruiters en flor de la Granja Pifarré de Lleida, en el marc de l’activitat agroculturalFloració de pel·lícula, segons els organitzadors. Des d’ahir i fins avui, la granja de ’Horta ofereix una visita que comença al seu ecomuseu, on s’exhibeixen eines antigues (mesuradors de , antigues cistelles de canyís per la fruita, bancs de fusta...) i un exemplar d’una revista del 1955 en la qual ’Horta es descriu com La meca de la . El plat fortés un passeig per un camp de pereres florides acompanyat de música en directe de bandes sonores de pel·lícula, de la mà del grup Entre Cordes. L’activitat amb una degustació de productes de . Des de la Granja Pifarréactivitattots els públics.

