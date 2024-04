L'alcalde de Madrid es casa davant de 500 convidats

L’alcalde de Madrid, el popular José Luís Martínez-Almeida, va reunir ahir 500 convidats en el seu casament amb Teresa Urquijo, un enllaç que va congregar bona part de la noblesa espanyola i del poder polític del PP. El rei emèrit va acudir a l’esdeveniment amb les seues filles, les infantes Elena i Cristina, i tres dels seus nets. Una de les incògnites al voltant de la celebració era on dormiria el pare de l’actual monarca, que finalment, no ho va fer al palau de la Zarzuela, com li hauria agradat. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va acudir a la cerimònia sense la seua parella, involucrat en la polèmica acusat de delicte fiscal. El món de l’esport també va estar representat a l’enllaç amb el president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, i l’entrenador, Cholo Simeone, que no va acudir a l’església però sí que havia confirmat l’assistència a la festa posterior. L’alcalde madrileny és un reconegut matalasser.