Alerta per uns melons del Marroc amb un insecticida desautoritzat

El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff) ha llançat una nova alerta després de detectar residus del pesticida clorpirifòs per sobre dels nivells permesos en melons procedents del Marroc.

En una anàlisi elaborada en un control de fronteres es va observar que les fruites afectades superaven el nivell màxim permès de 0,01 mg/kg – ppm d'aquesta substància. En aquesta notificació es parla de risc “potencialment seriós”.

El clorpirifòs és un insecticida organofosfat molt utilitzat en el control de plagues agrícoles, sobretot en cultius de soja, blat de moro, blat i gira-sol. Actua inhibint l'acetilcolinesterasa i causant enverinament per col·lapse del sistema nerviós de l'insecte.

El 2019, l'EFSA va manifestar la seva preocupació sobre els possibles efectes genotòxics i neurològics que podia tenir la ingesta d'aquest pesticida a través dels aliments en nens. Llavors, va assegurar que no es podia establir cap nivell d'exposició segur (o valor de referència toxicològic) per a la substància. El seu ús no està permès a la Unió Europea des del 2020.

FACUA ha criticat l'escassa informació publicada per la Comissió Europea, perquè sembra la sospita sobre tots els melons procedents del Marroc. No es donen detalls sobre la companyia productora i ni de la zona del país en la qual s'han conreat.

"Això impossibilita que els consumidors puguin comprovar si han comprat o consumit algun dels productes alertats", declaren. L'organisme demana canvis en els protocols d'informació del Rasff, de manera que ofereixin més dades sobre els productes perillosos detectats.