El Joc del Pirineu bat rècords

El Festival del Joc del Pirineu va tancar ahir la vuitena edició havent arribat als 10.000 participants a la Seu d’Urgell, segons el balanç de l’organització. La xifra, la més alta des que va nàixer el 2016 aquest esdeveniment dedicat a la cultura del joc, suposa un increment de participació d’unes dos mil persones respecte a l’edició anterior. “Aquest any el festival ha batut rècord de participants, però també d’activitats i d’editorials de jocs de taula”, va assegurar el codirector del festival anual, Marc Travé, que poques hores abans d’abaixar el teló va valorar l’“èxit” de la iniciativa. El Festival del Joc del Pirineu s’ha consolidat com la principal cita del sector del joc a Catalunya i suposa un revulsiu turístic per a la capital de l’Alt Urgell, ja que atreu visitants d’altres punts de la geografia com el País Basc, Aragó o el País Valencià. La zona de joc familiar a la sala Sant Domènec i la d’avançat a l’Esplai de la Gent Gran són les que van concentrar un públic més gran. L’organització ja té la vista posada en l’edició que ve, que preveu incrementar el nombre de taules i zones de jocs, així com les propostes que precedeixen el cap de setmana del festival. De fet, aquest any s’han programat al voltant de 400 activitats que van començar fa tres setmanes amb la voluntat d’arribar a més públic. Segons Travé, de cara a l’any que ve també s’espera recuperar els Premis Catalunya, que reconeixen els millors jocs editats en català.

Entre les novetats del sector presentades en aquesta última edició destaca el joc Espanya 1936, creat per Antonio Catalán. Recrea els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i comença amb l’alçament militar del 18 de juliol del 36 i els primers moviments militars. L’objectiu de cadascun dels bàndols és guanyar la guerra mitjançant el domini dels territoris.

Espais de joc més inclusius

El festival vol fomentar els jocs de taula i de rol com una forma de lleure cultural i social. En aquesta ocasió, l’esdeveniment ha fet un pas cap a la inclusió de persones amb alta sensibilitat, habilitant zones específiques amb menys estímuls sonors o visuals. En total, hi ha espais de joc repartits per 10 edificis, 3 carrers i 3 places.