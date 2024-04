Un poble de Saragossa multarà els "més grans de 4 anys" que juguin a pilota al seu bulevard

detail.info.publicated Redacció

Cuarte de Huerva, un municipi de Saragossa, prohibirà jugar a futbol al bulevard de la localitat a tots aquells nens "més grans de 4 anys." Jugar a pilota serà considerat una falta lleu i, segons les seues conseqüències davant d’un possible dany o desperfecte, podrien comportar multes que oscil·lin entre els 50 i 720 euros, segons informa Heraldo de Aragón.

Aquesta decisió s’ha dut a terme després de produir-se diverses intervencions de la Policia Local per "cops de pilota" a ciutadans que passaven per la zona o a clients que es trobaven a les terrasses dels establiments. "Els agents no tenien eines, i ara sí que les té", explica l’alcaldessa Elena Lacalle, que va afirmar l’entrada en vigor d’aquesta norma a partir del dia 15 d’abril d’aquest 2024.

Així mateix, Lacalle va assegurar que, possiblement, la prohibició "es pot ampliar" a més activitats, com per exemple que els nens no colpegin les parets d’un habitatge amb la pilota o altres zones concretes de les quals es va parlar, segons Heraldo de Aragón, en el ple municipal: la plaça d’Espanya i la replaceta.

Malgrat, i davant d’aquesta "crida d’atenció amb contundència" per part de l’Ajuntament, pretenen incloure un espai multijoc al parc Alcalde Jesús Pérez o deixar les portes obertes dels respectius centres escolars perquè els nens puguin disfrutar del futbol.

D’altra banda, en el ple van parlar de "blindar" una zona de jocs al mateix bulevard amb parets de metacrilat per "intentar no tallar les ales als nens". Es pot destacar que el municipi de Cuarte de Huerva té la declaració de 'ciutat amiga de la infància' de l’Unicef, per la qual cosa una alternativa eficaç podria arribar a ser clau per mantenir aquest títol atorgat per l’Organització.