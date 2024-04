Compte enrere per a la primera edició del Festival PLA de cine rural de Juneda

L’aposta per produccions ambientades en l’entorn rural és l’objectiu del nou Festival de Cinema Rural de Juneda, Festival PLA, que celebrarà la seua primera edició del 26 al 28 d’abril. El certamen comptarà amb una selecció de pel·lícules, curtmetratges i activitats per als més petits.

Després de la inauguració i la projecció de Cinema Paradiso el 26 d’abril, el dissabte 27 tindrà lloc un homenatge a l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú amb la projecció de diversos capítols de la sèrie Rovelló. La programació inclou la presentació del documental Muyeres, que protagonitza el músic Raül Refree, que assistirà al festival per presentar l’obra nominada als premis Gaudí i contestar les preguntes dels assistents en un col·loqui moderat per la cantautora Meritxell Gené. Per tancar el dissabte es projectarà El mestre que va prometre el mar, nominada a 5 premis Goya, i amb un col·loqui moderat per la periodista i comunicadora Txell Bonet, en el qual l’especialista i professor Sebastià Gertrúdix descriurà la fascinant història del professor Antoni Benaiges, en la qual està basat el film. El talent lleidatà protagonitzarà la secció de curtmetratges amb Pessic de Mel, de Laura Castelo; Bildur Aize, de Daniel Llussà; Partículas sin masa, de Joel Munu; i El misterio de los perros truferos, de Gerard Satorra. Els creadors participaran en un col·loqui moderat per l’actor lleidatà Eduard Molins. Així mateix, es projectarà la candidata a l’Oscar En nombre de la tierra, l’estrena catalana de La Suprema, una masterclass amb l’equip del curt Trenc d’alba i la singular sala de cine de Tombs Creatius. També hi participarà l’actriu de Juneda Alexandra Olmo, una de les protagonistes del programa de TV3 El Llop.