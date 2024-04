Un home mata presumptament la seva parella i els dos fills de 8 anys al Prat de Llobregat i se suïcida

Imatge del domicili on es van trobar els cossos de la mare i els fills.ACN

Un home va matar presumptament la seva parella i els dos fills de vuit anys aquest dilluns al Prat de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dimarts al matí que dilluns al vespre van trobar els cossos de la dona, de 43 anys, i dels dos menors al domicili on residien. Hores abans s'havia tingut coneixement que un home, també de 43 anys i que ha resultat ser el pare dels infants, s'havia suïcidat a l'estació de la mateixa ciutat. Segons ha pogut saber l'ACN, van trobar unes claus amb l'home i en un vehicle proper van localitzar una nota de comiat on demanava perdó pel que havia fet. No consten antecedent judicials entre la parella, segons ha informat el TSJC.

Segons veïns de la zona, la parella havia comprat la casa fa dos anys i no es relacionaven amb la gent de la zona.

El jutjat d'instrucció 4 del Prat, en funcions de guàrdia, s'ha encarregat de l'aixecament dels quatre cadàvers. El jutjat s'ha inhibit en favor del d'instrucció 5 de la mateixa localitat, encarregat de les causes de violència contra la dona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha secret de les actuacions.

El Departament d'Igualtat i Feminismes està fent seguiment del cas i acompanyant l'Ajuntament del Prat. La conselleria ha posat els seus serveis a disposició de la família i l'entorn de la víctima i ha demanat garantir la seva màxima privacitat.

Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112.