El judici contra Daniel Sancho continua amb els testimonis de la policia

L’actor Rodolfo Sancho, pare de Daniel Sancho, a l’arribada al lloc on es jutja el seu fill a Tailàndia per presumpte assassinat.EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

El tribunal de Samui (sud de Tailàndia), on té lloc el judici contra l’espanyol Daniel Sancho pel suposat assassinat premeditat del colombià Edwin Arrieta, celebra aquest dijous l’última sessió de la setmana amb el testimoni de policies responsables de la investigació.

La vista, l’última de la primera setmana del judici a causa de la festivitat des de demà, divendres, i fins dimarts del Songkran o Any Nou Budista a Tailàndia, per la qual cosa el procés no es reprendrà fins dimecres vinent, segons va comunicar el jutge la vigília, ha començat avui al voltant de les 10.00 hora local (GMT+7).

A la sessió d’avui van assistir de nou el pare de l’acusat, l’actor espanyol Rodolfo Sancho, i la seua mare, l’analista d’inversions Silvia Bronchalo, els qui van entrar en la cort sense fer declaracions.

L’advocat de la família d’Arrieta a Espanya, Juan Gonzalo Ospina, va comentar per la seua part als mitjans de comunicació que esperen a les portes del tribunal davant de la decisió del jutge de celebrar el procés a porta tancada, que els testimonis d’avui, anomenats per la Fiscalia, són "bastant importants".

"Són dos membres de la Policia que van participar en l’elaboració de l’atestat policial (...) quan la policia va aconseguir posar el focus en la sospita de Daniel en rebre informació per part de l’operària de l’abocador que s’havien trobat restes humanes", va assenyalar Ospina.

Ospina, que va anunciar que el seu equip torna avui a Espanya i delega en els seus associats tailandesos el desenvolupament de la coacusació, es refereix a les primeres restes del cadàver d’Arrieta trobats a l’abocador de Phangan (illa propera a Samui) el 3 d’agost, un dia després del suposat crim, que van disparar la investigació policial.

Després de rebre l’avís de l’operària, la Policia va revisar les càmeres de seguretat de l’únic supermercat de l’illa en el qual es venen les bosses d’escombraries en les quals van aparèixer les restes humanes, i van trobar Daniel Sancho comprant-les en imatges de l’1 d’agost, així com ganivets i altres estris.

Sancho va acudir a la comissaria de Phangan a denunciar la desaparició d’Arrieta la tarda del 3 d’agost, hores després que els policies ho haguessin descobert en les imatges, sense tenir coneixement d’aquestes primeres indagacions policials i després de ser contactat per la família del colombià, alarmada per no rebre notícies del cirurgià.

El lletrat espanyol va considerar que els testimonis policials abordaran les "incongruències que va oferir quan va anar a denunciar que Arrieta estava desaparegut (...) A Espanya podria considerar-se una denúncia falsa o fals testimoni", va afegir.

Sancho va quedar sota custòdia policial des que va acudir a la comissaria a realitzar la denúncia i va ser formalment detingut el 5 d’agost, després de confessar el crim davant els agents de Phangan, si bé després es va declarar no culpable davant del jutge durant la fase preliminar del judici i manté des d’aleshores que la mort d’Arrieta es va deure a un accident durant una baralla.

"Va ser en defensa pròpia. Va passar per un incident en el qual només hi havia dos persones implicades. Afirmem que no tenia intenció (de matar Arrieta)", ha dit avui per la seua part l’advocat d’ofici tailandès que defensa Sancho abans d’entrar a la sala, Aprichat Srinual.

La Fiscalia acusa Sancho d’assassinat premeditat i uns altres dos delictes, ocultació del cos i destrucció de documentació, amb la pena capital com a càstig màxim.