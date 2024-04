Tens ingressos per vendes a Wallapop o Vinted? Descobreix si estàs obligat a declarar-los a Hisenda

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Plataformes de comerç de segona mà com Wallapop o Vinted han guanyat popularitat en els últims temps, impulsats per l’interès de la població a donar una segona oportunitat a les seues pertinences, un increment de la consciència social sobre l’economia circular i també per guanyar uns diners extres.

Una novetat destacada a la campanya de la Renda 2023-2024, que va començar el 3 d’abril passat i que inclou la declaració d’ingressos corresponents a l’any 2023, és la inclusió per part del govern espanyol d’una disposició que obliga els operadors de plataformes digitals a informar sobre els venedors que realitzin més de 30 transaccions anuals amb un valor superior a 2.000 euros.

Per tant, aquesta nova normativa, derivada de la transposició de la Directiva UE 2021/514, coneguda com a DAC 7, afectarà a aquells venedors que hagin fet 30 o més vendes en un any, amb un import superior a 2.000 euros.

En aquest context, molts ciutadans s’han preguntat si han de declarar les vendes realitzades en plataformes digitals si superen els límits esmentats. La clau resideix a si s’ha obtingut un benefici o si, al contrari, es tracta d’un ingrés del qual no s’ha tret cap benefici real.

En termes generals, la venda d’articles de segona mà realitzada per particulars no haurà de tributar per l’IRPF sempre que no generin beneficis. Tanmateix, els empresaris que utilitzin aquestes aplicacions com un punt de venda addicional, o els particulars que obtinguin guanys de les seues vendes, hauran d’informar Hisenda de les seues operacions si superen els límits establerts.

Wallapop ha calculat que la majoria dels seus més de 19 milions d’usuaris no hauran de tributar per les seues vendes a la plataforma, i que només menys d’un 1% té la possibilitat de superar els límits en un any de mitjana.