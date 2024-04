Ferran viu un diumenge de glòria

La rambla Ferran es va omplir de gom a gom ahir de visitants, un diumenge en què van coincidir el bon temps, una edició especial del Mercat de la Rambla i l’obertura del nou Morera en el seu primer cap de setmana obert. Les habituals parades del mercat d’antiquaris, artesania i treballs manuals es van ubicar ahir davant del nou equipament cultural, i a fi de dinamitzar la jornada, hi va haver també activitats paral·leles com un contacontes a càrrec de Mertxe París, del Genet Blau, un concert de música amb Vermut Flames i portes obertes a les adoberies amb visites guiades.

Jonathan Hernández, veí de Lleida i que visita sovint el mercat a la recerca de vinils per afegir la seua col·lecció, va afirmar que “no recordo haver vist mai tanta gent passejant per la rambla un diumenge com avui”. Per la seua part, Núria Sanuy, una de les trenta paradistes que va estar ahir al Mercat de la Rambla, va dir que “segur que el Morera ha atret avui molts més visitants que els de costum, però les activitats paral·leles com el contacontes o fins i tot la creperia també ajuden molt a donar vida a la zona”. En la mateixa línia es va expressar l’artesana Magda Farré, que va dir que “no sé com influirà el Morera a mitjà termini, però avui hi ha moltíssima gent i seria genial que la zona passés a ser un punt calent de la ciutat”.

Es va formar una llarga cua per entrar al nou Morera / Gerard Hoyas

Unes 3.500 persones han visitat aquest cap de setmana, el primer que ha obert les portes, el nou Morera. Igual que dissabte, ahir també es van formar llargues cues per visitar el renovat edifici, que fins al 13 de maig obrirà les portes de manera gratuïta i que s’ha estrenat amb l’exposició Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art. Els seus responsables van destacar que la circulació de persones va ser constant tot el cap de setmana.