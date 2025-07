Les primeres hipòtesis apunten que l'origen del foc de Torrefeta podria ser una segadora

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que l'origen del foc de Torrefeta i Florejacs (Segarra), que afecta unes 5.300 hectàrees, sigui una segadora, segons fonts dels cos. Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes d'aquest incendi, que ha provocat la mort de dues persones i que s'ha estès per les comarques de la Noguera, la Segarra i l'Urgell. Els Agents Rurals investiguen aquest fet com un accident. El cos continua investigant per confirmar aquesta hipòtesi.