El bisbe lleidatà que viu al Japó continuarà allà com a missioner quan es jubili

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Josep Maria Abella, el bisbe lleidatà de la diòcesi japonesa de Fukuoka comunicarà el proper mes de novembre, després de complir els 75 anys, la seua renúncia al papa Francesc. Abella ja sap quin serà el seu següent pas: “Si em substitueixen continuaré com a missioner” amb dos reptes al davant: atansar l’Església als joves japonesos i treballar amb els immigrants. Al país nipó, els catòlics només representen el 0,3% de la població, unes 800.000 persones, malgrat que aquestes xifres van en augment per l’arribada de gent d’altres països que s’uneixen a les comunitats cristianes. Malgrat que la diòcesi de Fukuoka és petita, cada vegada és més pluricultural.

El bisbe Abella va nàixer a Lleida el 1949 i, després de cursar estudis religiosos, va ser destinat com a missioner al Japó el 1969, amb només 24 anys. Va ser el màxim responsable mundial dels Missioners Claretians des del 2003 fins al 2015. Després va treballar per al Govern General dels Missioners Claretians i el 2015 va tornar al Japó com a rector de la Catedral d’Osaka. Després, el 2018 va ser nomenat bisbe auxiliar de la diòcesi d’Osaka i el 2020 el papa Francesc el va escollir com a bisbe de Fukuoka.