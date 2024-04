Un conte per a pares de prematurs

‘REBROTS’, UNA OBRA INSPIRADA EN L’INCENDI DE BALDOMAR

n La psicòloga Mercè Esteban es va inspirar en el greu incendi forestal del 2022 a Baldomar (Artesa de Segre) per escriure Rebrots. Es tracta d’un conte infantil que té com a objectiu explicar la crisi climàtica i les seues fatals conseqüències als més petits. “Intenta aproximar d’una manera amable les realitats amb què es trobaran les futures generacions”, va explicar Esteban a SEGRE. A part del llibre per si mateix, Rebrots inclou una sèrie d’activitats que permeten treballar d’una forma lúdica els temes que tracta. L’autora presentarà el llibre aquest dissabte, a les 12.00 hores, a la biblioteca de la Seu d’Urgell.

“Escriure i il·lustrar aquest llibre ha estat com una teràpia per a mi i m’ha permès mantenir l’optimisme en moments molt difícils.” Així es va expressar ahir el dissenyador gràfic i il·lustrador de Tàrrega Oriol Jové després de rebre els primers exemplars del llibre infantil Gael: un petit valent, que ha editat sobre els nens prematurs, aquells que naixen abans de la setmana trenta-set de gestació.

L’atzar ha volgut que a les portes de la diada de Sant Jordi el llibre sigui una realitat. Els interessats poden adquirir-lo per 24 euros a la llibreria Sauret de la capital de l’Urgell o bé directament al seu autor (a través d’Instagram, al compte @nexth). Està previst que el dia 23, l’autor firmi llibres a la parada de la mateixa llibreria a partir de les 19.00 hores.La primera tirada del llibre ha estat de 200 exemplars i el projecte ha suposat una inversió de 2.600 euros, dels quals uns 1.100 han estat finançats a través d’una campanya de recaptació de fons a la plataforma GoFundMe. Jové va voler transmetre un agraïment especial a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, a l’associació Som Prematurs, a tots aquells que van col·laborar amb la campanya de donació i als mitjans de comunicació que van fer difusió del projecte, entre els quals es troba SEGRE.Gael: un petit valent se centra en el primer any de vida d’un prematur extrem com és el fill de Jové, que va nàixer el 28 de setembre del 2021, durant el sisè mes d’embaràs. Jové va recordar que quan va venir al món, tant ell com la mare, Ellen, “ens vam sentir una mica perduts” i creu “que aquest llibre pot ajudar famílies que es trobin en la mateixa situació”. També va remarcar que “és un llibre optimista i esperançador perquè al final tot va sortint, malgrat la incertesa i les dificultats”. Per a Jové, aquest llibre és una guia sobre prematurs, una temàtica sobre la qual pensa “que hi ha molt desconeixement”.El llibre inclou unes 60 il·lustracions del mateix autor i es complementa amb una segona part amb textos, tant de l’autor com de la seua parella, i amb consells dirigits a pares i mares amb nens prematurs.Amb la venda del llibre, primer Jové espera poder cobrir les despeses de l’edició i, en cas que hi hagi beneficis, els destinarà íntegrament a qüestions relacionades amb el seu fill o altres nens prematurs. El Gael ha començat recentment a la llar d’infants i “malgrat anar una mica amb retard, és igual que qualsevol altre nen de la seua edat”, va explicar.Quan va iniciar el projecte ara fa dos anys, Jové va comentar que “el Gael va nàixer a l’hospital de Sant Pau i ens vam quedar tres mesos a Barcelona per seguir la seua evolució a la incubadora fins que li van donar l’alta. Vam viure amb molta tensió, malgrat que afortunadament al final tot va anar bé i el nadó no va patir seqüeles”.