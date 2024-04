Nou incendi, ara amb tres focus, a la Mitjana

El parc de la Mitjana va registrar ahir dijous un nou incendi de vegetació que suposa el cinquè incident d’aquest tipus en tot just una setmana. El foc es va declarar cap a les nou i mitja de la nit després que les flames prenguessin en tres punts diferents.

Al tancament d’aquesta edició no hi havia confirmació oficial que es tractés d’un incendi d’origen intencionat, malgrat que la reiteració de sinistres amb foc en uns dies i el fet que l’últim comencés en diversos punts de manera pràcticament simultània apuntaria en aquesta direcció.

Els Bombers, que van vorejar ràpidament el perímetre de les flames, van desplaçar a la zona quatre dotacions per provar de controlar els focus, alguns dels quals cremaven amb una intensitat de tipus mitjà.La Paeria va decidir dimecres tancar els accessos al parc de la Mitjana com a mesura de precaució i per facilitar les tasques de control dirigides a evitar que pogués revifar-se el penúltim dels incendis, que va tenir lloc dimarts a la tarda. Durant la jornada de dimecres únicament van romandre oberts els accessos per l’entrada principal des de Pardinyes i a la zona de la Carbonera, on es troben la bassa i la zona de jocs infantils.Els tres primers incendis es van registrar al llarg del cap de setmana passat.