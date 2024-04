Un intern de la presó de Lleida rebenta la paret per matar el pres de la cel·la del costat

Aquest dissabte a la tarda, un intern del Centre Penitenciari de Ponent, de nacionalitat espanyola va aconseguir foradar la paret de la seva cel·la del departament de règim tancat, i va intentar atacar el veí de cel·la.

L'home va foradar la paret amb un dels ganxos que serveixen per aguantar el radiador que hi ha a la cel·la, però el soroll va posar en alerta als funcionaris del mòdul, que van poder activar-se i entrar per evitar que el pres pogués arribar a accedir a la cel·la del costat i fer mal al pres.

L'atacant, que amb poca estona va poder rebentar la paret, estava en un alt estat d'excitació i molt agitat, segons van explicar fonts penitenciàries a ElCaso.cat. Tenia intenció, així ho va verbalitzar, de matar el seu company, per causes que encara no s'han pogut aclarir.

Els funcionaris van poder contenir i reduir el pres i va poder ser traslladat. S'ha obert una investigació per poder aclarir els fets. Va explicar que no tenia res contra els funcionaris, que el seu objectiu era fer mal a l'home que estava al costat de la seva cel·la.

Cap dels funcionaris que van participar en la contenció del pres violent han resultat ferits, segons la primera valoració oficial dels fets.