Bellcaire 'viu' el circ

Més de 3.500 persones van passar durant el cap de setmana per la primera edició del Circaire, el Festival de Circ al Carrer de Bellcaire d’Urgell, en una clara aposta per atansar el circ a grans i petits. Des de l’organització van destacar l’èxit que van tenir les diferents propostes entre el públic i que els artistes es van sentir molt ben acollits. Després d’una gran afluència de públic durant la jornada de dissabte, la d’ahir va tornar a demostrar la passió popular per aquest art. Els assistents van poder disfrutar dels tallers d’Improvisto’s, l’espectacle Adeu, Peter Pan de Festuc Teatre i L’home roda del Professor Karoli. Van tancar la programació Minute de Jam i Set Up de Los Barlou. En total, la primera edició va comptar amb nou espectacles de set companyies celebrats en diversos punts del municipi de la Noguera en els quals no van faltar els xous participatius, titelles i acrobàcies.

Per la seua banda, Alpicat va celebrar dissabte el Dia Mundial del Circ amb la representació de Bang!, a càrrec de la companyia El que Ma Queda de Teatre. L’obra, que es va representar al Parc del Molí, també va servir per tancar la Temporada d’Arts Escèniques de La Unió. La programació, organitzada per la regidoria de Cultura de l’ajuntament, s’ha portat a terme des de l’octubre passat i ha inclòs onze propostes que van incloure diversos gèneres com el teatre, titelles, música i màgia.