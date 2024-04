Els lleidatans a l'estranger pugen un 13,6% en cinc anys

Un total de 23.199 lleidatans residien en algun país estranger a començaments d’any, una xifra que ha augmentat un 13,6% els últims cinc anys i un 46,9% l’última dècada. Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), fins a l’1 de gener del 2024 totes les comarques lleidatanes van registrar un increment de població resident a l’estranger a excepció de la Segarra, on els resultats es van veure afectats pel canvi d’adscripció comarcal de Torà i Biosca, que van passar a ser municipis del Solsonès des de mitjans del 2023. Els països preferits pels lleidatans per fixar la nova residència són Andorra (5.955), França (4.394), l’Argentina (3.882), el Regne Unit (1.203), Alemanya (1.031) o els Estats Units (811). Per grups d’edat, els menors de quinze anys representen el 15,1 per cent, mentre que el de 15 a 64 anys és el grup majoritari, amb un 64,3 per cent. Pel que fa al lloc de naixement, sis de cada deu lleidatans inscrits a les oficines consulars van nàixer a l’estranger (13.936), dels quals 11.119 van nàixer en el mateix país on ara resideixen i 2.817, en altres països.

Així mateix, un terç dels residents a l’estranger (8.470) van nàixer a Catalunya. Per comarques, les proporcions més elevades de nascuts a l’estranger són les de la Noguera (72,5 per cent), el Pallars Jussà (72,4 per cent), el Barcelonès (71,2%) i el Priorat (69,4 per cent). En canvi, les xifres més altes de residents a l’estranger nascuts a Catalunya són les de la Cerdanya (49,7 per cent), Osona (46 per cent), el Berguedà (45,5 per cent) i el Pla de l’Estany (45,3 per cent). L’any passat hi va haver 1.361 noves inscripcions de lleidatans en els registres consulars, corresponents a altes produïdes per emigració a l’estranger, naixements, nacionalització i omissió. La majoria de nous inscrits resideixen a Europa (780) i Amèrica del Sud (273).