Ets un pare o una mare 'llevaneu'? Descobreix-ho i esbrina com evitar-ho

El terme "pares llevaneu", va ser definit fa una dècada pel professor David McCullough en el seu llibre Tú no eres especial. Es refereix a aquels progenitors aquells que intenten evitar fins a tal punt les frustracions dels fills que els acaben aplanant-los el camí de manera extrema, com una maquina llevaneu.

"Els pares 'llevaneu' són fabriques de nens inútils", sosté Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Sobreprotegir equival a inutilitzar. La sobreprotecció dels fills, coneguda com a "llevaneu", pot tenir repercussions negatives en el desenvolupament dels nens. Malgrat les bones intencions dels pares, evitar que els fills enfrontin dificultats pot fer-los més porucs i menys autosuficients".

Conseqüències de la sobreprotecció:

Herència de pors: Transmetre les nostres pors als fills pot fer que percebin l'entorn com a amenaçador, com ara tenir por de dormir fora de casa.

Inseguretat: La sobreprotecció pot fomentar la inseguretat, creant adults que tenen dificultats per prendre decisions per si mateixos.

Dependència: Els nens criats amb excessiva protecció poden tenir problemes per resoldre problemes per si mateixos, sent més dependents dels adults.

Intolerància a la frustració: Evitar que els nens experimentin frustracions els impedeix aprendre com gestionar aquestes situacions, essencials per al seu creixement.

Factors que impulsen la sobreprotecció:

L'augment de l'ansietat a la societat actual, la percepció d'una més gran inseguretat i la falta de temps dels pares són algunes de les raons que impulsen a ser pares "llevaneu".

Impacte en els adults:

La sobreprotecció no només afecta els nens. També pot generar ansietat en els pares i posar en risc la relació de parella, ja que molts se centren exclusivament en la criança i deixen de banda la seva pròpia relació.

Com actuar per evitar la sobreprotecció:

Promoure l'autonomia: És essencial que els nens aprenguin a gestionar-se per si mateixos, com recordar dates d'exàmens o treballs.

Ensenyar a gestionar problemes: És bo compartir les nostres pors amb els nens, sempre oferint solucions per afrontar-les.

Donar-se temps per descansar: Descansar de la sobreprotecció pot ajudar els pares a veure com els seus fills s'enfronten als reptes i aprendre a volar per si mateixos.

En resum, ser un pare "llevaneu" pot tenir repercussions negatives en el desenvolupament dels nens. És crucial trobar un equilibri entre protecció i permetre als nens experimentar i aprendre de les seves pròpies experiències.