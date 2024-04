Tàrrega recupera el ball de valencians

Tàrrega celebrarà la festa major dedicada a patrones de la ciutat, les Santes Espines i la Verge de l’Alba, del 9 del 14 de maig, sis dies en què oferirà mig centenar de propostes de cultura popular, música, gastronomia i arts escèniques, entre altres. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar ahir en relleu la gran varietat d’activitats dirigides a tots els públics mentre que el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar que “la programació és un treball conjunt entre les entitats locals i la regidoria de Cultura”.

Entre les novetats, destaca la presentació de la restauració dels gegants centenaris de la Mercè, Ramon Berenguer I i Almodis, per part de La Fal·lera Gegantera en el marc de la 35 Trobada de Gegants i Capgrossos (diumenge 12, 11.00 hores) que reunirà més de mig centenar de colles i 140 figures. Així mateix, l’Esbart Albada culminarà la celebració del setanta aniversari amb la presentació de la reintroducció del ball de valencians de la mà de 24 persones en el marc de l’Eixida (dilluns 13, 20.45 hores), manifestació folklòrica que es remunta al 1773 i que fa 130 anys que no es balla a la ciutat. El pregó inaugural (dijous 9, 20.00 hores) anirà a càrrec de Gemma Peris, directora de Ràdio Tàrrega i presidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. No faltarà la Firacóc, l’apartat gastronòmic de les festes (dies 11 i 12). Altres propostes són la Nit del Tararot, el gran esclat de la cultura popular (dissabte 11, 22.00 hores); els concerts de Sexenni, Mushka i Ginestà, el CorreTossino, el correfoc i el castell de focs, entre d’altres.