La contaminació atmosfèrica causa estrès i depressió, i eleva les morts per cardiopatia

Un estudi basat en dades de salut de més de 315 milions de nord-americans ha constatat que la contaminació atmosfèrica també provoca problemes de salut mental com l’estrès o la depressió, la qual cosa augmenta el risc de mort per malaltia cardiovascular en els adults menors de 65 anys.

L’estudi, realitzat per investigadors de l’Hospital General de Massachusetts i la Facultat de Medicina de Harvard (Boston, Estats Units) s’ha presentat aquest divendres al congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC) que se celebra a Atenes.

"El nostre estudi mostra que l’aire que respirem afecta al nostre benestar mental i repercuteix en la salut cardíaca," subratlla Shady Abohashem, autor principal i investigador a Harvard.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació atmosfèrica va causar 4,2 milions de morts prematures a tot el món el 2019. D'altra banda, la malaltia mental també s’ha relacionat amb la mort prematura.

L’estudi va voler examinar si la contaminació atmosfèrica i la mala salut mental estan interrelacionades i si tenen un impacte conjunt en la mort per malaltia cardiovascular. Per això, els investigadors es van centrar en les partícules PM2,5, partícules molt petites en l’aire que tenen un diàmetre de 2,5 micròmetres i que són les que més risc presenten per a la nostra salut. Aquestes partícules fines es generen als tubs d’escapament dels vehicles, en la combustió de les centrals elèctriques i a la crema de fusta.

En paral·lel, l’equip va obtenir dades dels Centres nord-americans per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) sobre els nivells anuals de PM2,5 a més de 3.000 comtats i va classificar l’exposició a aquestes partícules com a alta o baixa, segons les normes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

També van recopilar dades sobre el nombre mitjà de dies (estandarditzats per edat) que els residents dels comtats patien problemes de salut mental, com estrès, depressió i problemes emocionals.

A continuació, van classificar cada comtat en tres grups en funció d’aquestes xifres, i van obtenir les taxes de mortalitat cardiovascular prematura (menors de 65 anys) per edat i comtat.

L’estudi va incloure 3.047 comtats nord-americans, que representaven 315 milions de residents (més de 207 milions amb edats compreses entre els 20 i els 64 anys, i un 50% de dones) el 2013.

Entre 2013 i 2019, més d’un milió de persones, (el 0,34% dels participants) van morir per malaltia cardiovascular abans dels 65 anys.

Contaminació, salut mental i mortalitat cardiovascular

A partir d’aquestes dades, l’equip va analitzar les associacions entre contaminació, salut mental i mortalitat cardiovascular prematura i va descobrir que els comtats amb més concentracions de PM2,5 tenien un 10% més de probabilitats de notificar pitjors nivells de salut mental, en comparació amb els comtats amb aire net. A més, aquest risc era notablement més elevat als comtats amb alta prevalença de grups minoritaris o pobresa.

Al seu torn, la relació entre salut mental i mortalitat cardiovascular prematura va ser més elevada als comtats amb nivells més alts (per sobre dels nivells recomanats de contaminació atmosfèrica recomanats per l’OMS).

En aquests comtats, els nivells més alts de problemes de salut mental es van associar amb un augment tres vegades més gran de la mortalitat cardiovascular prematura en comparació amb els nivells més baixos de salut mental.

"Aquests resultats revelen una doble amenaça de la contaminació atmosfèrica: no només empitjora la salut mental, sinó que també amplifica significativament el risc de morts relacionades amb el cor associades a una mala salut mental", adverteix Abohashem.

Per a l’investigador, aquest estudi demostra que "fan falta urgentment estratègies de salut pública que abordin tant la qualitat de l’aire com el benestar mental per preservar la salut cardiovascular".