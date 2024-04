Dir "gilipollas" una vegada al cap no és motiu d’acomiadament, segons un jutge

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat que anomenar "gilipollas" a un superior no constitueix motiu d’acomiadament disciplinari, sempre que es tracti d’un insult "concret i aïllat" en un context determinat.

Això es desprèn d’una sentència emesa per la Secció Primera del Social del TSJM, que va desestimar el recurs de súplica d’una empresa contra la decisió del Jutjat Social 31 de Madrid. El cas involucra un empleat acomiadat per insultar un superior en negar-se a quedar-se a una reunió després del seu torn laboral. La sentència del TSJM confirma que, encara que l’insult va ser una clara ofensa verbal, va ser un fet aïllat i concret.

A més, es van tenir en compte les circumstàncies objectives i subjectives, com la urgència personal de l’empleat en finalitzar la seua jornada laboral. En conseqüència, es va considerar que l’acomiadament no va ser justificat, i es va ordenar la readmissió del treballador o una compensació econòmica.

