Els científics estudien com frenar el virus que amenaça la producció mundial de xocolata

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi recent publicat a la revista Plos One ha revelat l'amenaça que representa el virus CSSVD, conegut com el 'virus dels brots inflats del cacau', per a la producció mundial de xocolata. Aquest virus, transmès per cotxinilles, pot causar pèrdues significatives a les collites de cacau, especialment a països com Ghana, on representa entre el 15% i el 50% de les pèrdues anuals de collites.

Els agricultors s'enfronten a dificultats per controlar la propagació del virus, ja que els pesticides no són efectius contra les cotxinilles. Tot i els esforços per combatre la malaltia, Ghana ha perdut més de 254 milions d'arbres de cacau en els darrers anys.

Els científics han proposat diversos models per abordar aquest problema, incloent-hi mesures com la generació de soroll ambiental per interrompre la propagació de les cotxinilles, augmentar la distància entre arbres i l'ús de capes protectores per als arbres no vacunats. Tot i això, la disponibilitat i el cost de les vacunes són un obstacle per a molts agricultors.

Encara que aquests models són experimentals, s'espera que proporcionin més seguretat a les collites de cacau en el futur, gràcies a la col·laboració amb l'Institut de Recerca del Cacau de Ghana.