La segona edició del Programa Cine Sénior, amb el qual les persones més grans de 65 anys podran anar al cine per 2 euros, arranca aquest dimarts 30 d’abril a tot l'estat espanyol en 420 cines.

La mesura, aprovada el passat 26 de març en el Consell de Ministres, va dirigida a 9,5 milions de persones de més de 65 anys que podran accedir al cine per 2 euros, com va explicar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en roda de premsa.

El programa compta amb un pressupost de 12 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 20 per cent del pressupost respecte a la primera convocatòria, quan va ser de 10 milions d’euros. Entre les novetats d’aquesta edició, les persones més grans de 65 anys també podran adquirir les entrades amb el descompte de manera online, i no només a la taquilla com en la primera edició.

En la primera convocatòria, també es van adherir un total de 420 cines de tot Espanya, però només 28 cines van gastar tots els diners rebut en ajuts, segons dades facilitades pel govern espanyol el passat 26 de desembre en una resposta parlamentària del Grup Popular, a la que va tenir accés Europa Press.

Sobre això, Urtasun va anunciar que s’havia millorat el sistema de repartiment, destinant més recursos a aquelles sales que acullen un major nombre d’espectadors de 65 anys o més perquè algunes es van quedar sense crèdit i "no van poder portar el programa fins al final". "Hem creat un fons de reserva de 1.750.000 euros perquè no s’esgoti el crèdit", va assegurar.