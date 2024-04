El 61 % de la població confia més en les vacunes després de la pandèmia del covid

detail.info.publicated efe

El 60,8 % de la població mundial diu que està més disposada a vacunar-se contra malalties com a resultat de la seua experiència durant la pandèmia del covid, segons una nova enquesta codirigida per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

L’estudi, publicat a Nature Medicine amb la col·laboració de la Graduate School of Public Health and Health Policy de la City University of New York (CUNY SPH), ha avaluat la confiança mundial en les fonts d’informació -comunitat científica, personal sanitari i autoritats- i a les vacunes mitjançant enquestes anuals realitzades a 23 països que representen més del 60 % de la població mundial.

Una de les enquestes dels investigadors del ISGlobal, centre impulsat per la Fundación La Caixa, ha revelat que més de 3 de cada 5 participants (60,8 %) estan més disposats a vacunar-se contra malalties diferents del covid des de la seua experiència en la pandèmia, mentre que només el 23,1 % s’ha mostrat menys disposat.

El coautor de l’estudi i degà de CUNY SPH, Ayman El-Mohandes, ha assenyalat que aquesta troballa "suggereix que existeix una obertura general a la vacunació que pot utilitzar-se per augmentar la confiança en les noves generacions de vacunes i reforços contra la covid-19".

Només un any després de què el covid fos declarada pandèmia, més de 250 milions de persones a tot el món havien estat vacunades contra el SARS-CoV-2, el virus que la causa, donant lloc a la campanya de vacunació més important de la història.

No obstant, la investigació mostra que la intenció de vacunar-se contra el covid el 2023 era inferior (71,6 % dels enquestats) a la de 2022 (87,9 %).

Respecte a aquesta disminució, el cap del Grup d’Investigació en Sistemes de Salut de ISGlobal i coordinador de l’estudi, Jeffrey V. Lazarus, considera que els principals desafiaments perquè la gent es mantingui al dia amb les seues vacunes són "la reticència davant de les vacunes, la fatiga pandèmica i la fatiga vacunal".

L’enquesta també va avaluar la confiança del públic en les fonts d’informació utilitzades durant la pandèmia. En general, les fonts més fiables van ser els professionals sanitaris (amb una puntuació de 6,9 sobre 10) i l’Organització Mundial de la Salut (6,5 sobre 10), tanmateix, la confiança pública en la capacitat de les autoritats, la comunitat científica i les organitzacions sanitàries per gestionar futures pandèmies presenta un panorama desigual entre els diferents països.

"La gran variabilitat de la confiança observada als països deixa clar que per millorar la confiança en les vacunes a nivell mundial es necessitaran estratègies de comunicació locals adaptades al punt de vista cultural", ha afirmat Lazarus, i ha afegit que "és urgent posar-se al dia amb les vacunacions de rutina i preparar-se per a possibles noves amenaces pandèmiques, per la qual cosa s’ha de continuar vigilant la confiança en les vacunes".

Per a Ayman El-Mohandes, la solució està en "dissenyar missatges dirigits als comunicadors de confiança per fomentar l’acceptació de les vacunes".