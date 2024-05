Investigadors demostren que la naturalesa redueix els nivells d’inflamació

detail.info.publicated europa press

Viure a prop de la naturalesa està associat a una millor salut mental i física, ara un nou estudi a més connecta el gaudi de la naturalesa amb un procés biològic específic: la inflamació. Aquestes troballes se sumen a una creixent literatura sobre els efectes saludables de la naturalesa per a la salut en demostrar com tals experiències es materialitzen en sistemes fisiològics posteriors, la qual cosa potencialment informa futures intervencions i polítiques de salut pública.

Dirigit per Anthony Ong, el professor del Departament de Psicologia i director del Centre de Ciències del Desenvolupament Integratiu de la Facultat d’Ecologia Humana de la Universitat de Cornell als EUA, l’estudi ha demostrat que un contacte positiu més freqüent amb la naturalesa s’associava de forma independent amb nivells circulants més baixos de tres indicadors diferents d’inflamació.

"En centrar-se en aquests marcadors d’inflamació, l’estudi proporciona una explicació biològica de per què la naturalesa podria millorar la salut, mostrant particularment com podria prevenir o controlar malalties relacionades amb la inflamació crònica, com les malalties cardíaques i la diabetis", ha assenyalat.

L’estudi, que ha estat publicat en 'Brain, Behavior, and Immunity,' es va basar més en una curiositat d’investigador que per qualsevol altra cosa. "Part d’això s’ha inspirat al lloc, ser aquí a Ithaca i estar envoltat de naturalesa. Vaig créixer a Los Angeles; la gent viu als cotxes i enmig del trànsit. Llavors, per a mi, l’estudi realment intentava respondre la pregunta: 'Quins són els beneficis de la naturalesa per a la salut?'", afirma.

L’equip va utilitzar per al seu estudi la segona onada de l’enquesta Midlife dels EUA, un estudi longitudinal sobre la salut i l’envelliment als Estats Units. La primera onada de l’enquesta es va dur a terme en 1994-95, la segona deu anys després. Les anàlisis es van centrar en un subconjunt d’individus (1.244 participants, 57 per cent dones, amb una edat mitjana de 54,5 anys) que van participar en un subestudi de biomarcadors durant la segona onada, durant el qual es va avaluar la seua salut física i se’ls van proporcionar avaluacions biològiques integrals a través d’un examen físic, mostra d’orina i extracció de sang en dejú al matí.

Es va preguntar als participants amb quina freqüència estaven en la naturalesa i quant gaudien d’ella. "No es tracta només de la freqüència amb què la gent passa temps a l’aire lliure, sinó també de la qualitat de les seues experiències", assenyala, admetent que ell mateix de vegades és culpable de no ser plenament present en la naturalesa. L’expert ha recordat un dia càlid recent mentre passejava Beebe Lake mentre navegava pel seu telèfon, la qual cosa va restar valor a l’experiència.

"Em vaig adonar que físicament estava en un bonic entorn natural, però mentalment estava en una altra part", va dir Ong. "Va ser un recordatori per a mi de ser més conscient i participar més quan estic en la naturalesa, per a realment disfrutar dels beneficis", ha comentat.

Els investigadors van observar les concentracions de tres biomarcadors d’inflamació: interleucina-6 (IL-6), una citocina estretament implicada en la regulació dels processos inflamatoris sistèmics; Proteïna C reactiva, que se sintetitza en resposta a l’estimulació d’IL-6 i altres citocines; i es van mesurar el fibrinogen, una proteïna soluble present en el plasma sanguini, i es van realitzar models d’equacions estructurals per detectar l’associació entre la participació de la naturalesa i els tres biomarcadors.

Fins i tot en controlar altres variables com la demografia, els comportaments de salut, la medicació i el benestar general, Ong ha afirmat que el seu equip va trobar que els nivells reduïts d’inflamació s’associaven consistentment amb un contacte positiu més freqüent amb la naturalesa.

"Vam intentar desfer-nos d’aquest descobriment controlant una sèrie de factors, però no ens en vam poder desfer. Així que és un descobriment força sòlid. I és aquest tipus de nexe entre exposició i experiència: només quan les tens les dues, quan t’hi involucres i en gaudeixes, veus aquests beneficis", ha afirmat

Per tant, l’atenció plena mentre es gaudeix del món natural és la clau per obtenir beneficis. "És bo recordar-nos que no es tracta només de la quantitat de naturalesa, sinó també de la qualitat", conclou.