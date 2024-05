Mans amb saviesa

Les persones grans són posseïdores de molta saviesa, producte de les seues experiències de vida i aprenentatges. Anglesola aposta per mantenir viu el record dels veïns, i per aquesta raó l’ajuntament va idear L’Arbre de les Mans, del qual són protagonistes els avis i les àvies del municipi deixant l’empremta de la seua mà en una peça d’argila fresca que es cou en un forn per convertir-se en una placa de ceràmica commemorativa. La suma de cada peça va conformant L’Arbre de les Mans, que es preveu que vagi creixent cada any amb noves incorporacions plasmant així un viu record dels veïns d’Anglesola que perdurarà al llarg dels anys.

L’alcaldessa, Carme Miró, va destacar que “L’Arbre de les Mans és una iniciativa de memòria col·lectiva que pretén demostrar l’afecte que tenim a les nostres persones grans les generacions més joves, persones que hem de posar en relleu perquè han crescut amb la cultura de l’esforç i són autèntics mestres de vida, són el nostre tresor i la nostra història”.

L’ajuntament amplia la iniciativa a més veïns, fins ara hi participaven els que complien 90 anys

La iniciativa va començar a celebrar-se el dia 11 de desembre, coincidint amb la festivitat del patró Sant Pau, amb els veïns que complien 90 anys. De moment, L’Arbre de les Mans mostra 24 mans de 24 veïns nascuts entre els anys 1923 i 1932.

Aquest 2024 l’ajuntament, amb el suport de l’associació de jubilats, ha decidit ampliar la iniciativa, de manera que ahir va convocar tots aquells que tenen entre 86 i 90 anys i, a partir del desembre vinent, la festa se celebrarà cada any amb els que n’hagin fet 85. Actualment al municipi hi ha 39 veïns d’entre 86 i 90 anys, dels quals 18 van assistir a l’acte que va tenir lloc a Cal Gassol. Després d’una fotografia de grup, van deixar plasmades les seues mans per a la posteritat.

Emotiva trobada plena de records i vivències

L’acte d’ahir es va convertir en una emotiva trobada entre els assistents, alguns dels quals van reconèixer que feia molts anys que no es veien. Mentre esperaven per deixar gravades les seues empremtes, van compartir un vermut que va estar ple de records i vivències. A més, l’ajuntament va projectar algunes antigues fotografies del llibre Anglesola. Viatge en el temps, editat per Enric Valls i que explica la transformació del poble en imatges al llarg dels últims 125 anys i del qual en pocs dies es va esgotar la primera tirada de cent exemplars. L’alcaldessa va dedicar unes paraules al veí Jaume Vall Borda que va morir fa unes setmanes després d’una dilatada trajectòria com a escriptor, costumista i activista.