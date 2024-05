Nou servei d'estètica oncològica a Lleida

La seu de l’Associació contra el Càncer de Lleida va acollir ahir la presentació del nou servei d’estètica oncològica que oferirà de forma presencial i personalitzada a pacients. A partir de dilluns vinent, les voluntàries professionals especialitzades en estètica oncològica de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé seran les encarregades d’impulsar aquest servei, que té com a objectiu orientar i proporcionar pautes d’autocura de forma individual i gratuïta. A més, aquest nou servei vol sensibilitzar sobre la importància de la cura de la pell abans, durant i després dels tractaments oncològics. Per a més informació sobre aquest servei es pot contactar amb l’entitat al telèfon 973 23 81 48 o enviar un correu electrònic a alba.borras@contaelcancer.es.

La pell dels pacients oncològics pot patir durant els tractaments mèdics i es poden manifestar efectes secundaris com sensació de sequedat, tibantor i coïssor però també pot causar enrogiment, descamació, erupcions acneïformes i toxicitats unguials. Malgrat que la majoria dels casos són transitoris, poden afectar la qualitat de vida i l’autoestima de les persones que els pateixen. Per aquesta raó, la prevenció i un tractament adequat de la pell són bàsics per fer front a possibles efectes secundaris de les teràpies.