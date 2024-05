El mural de Pilarín Bayés, dedicat a la pagesia

Nou artistes lleidatans i internacionals continuen treballant aquest cap de setmana per convertir les parets de les cases i els edificis de Penelles en art, amb motiu de la novena edició del Gargar Festival de Murals i Art Rural. La convidada especial del certamen és la il·lustradora Pilarín Bayés que, amb l’ajuda d’estudiants d’art i altres muralistes, està creant una obra a la plaça de l’Església Vella del municipi. La temàtica és l’antiga pagesia del Clot del Dimoni, “una terra sense oportunitats de regar, que va prosperar amb l’arribada del canal d’Urgell”, va assegurar ahir la il·lustradora. Representa pagesos recollint el cereal i destaca una dona que condueix un tractor. També es poden observar edificis emblemàtics del territori, com el Castell del Remei o fins i tot el mateix poble de Penelles. Una vegada acabada, l’obra ocuparà uns sis metres. Bayés va confessar que “mai no vaig pensar” que podria completar un mural amb tanta rapidesa. Aquest punt, just al centre de la localitat, va ser un dels més freqüentats pels visitants durant la jornada d’ahir. Irene López, una altra de les artistes convidades pel festival, també dedica el seu mural situat a la plaça Major al món rural i les noves generacions. Des de l’organització del festival, van mostrar la seua satisfacció amb l’alt nivell que presenta l’equip d’artistes convidats d’enguany, que fins i tot “han col·laborat molt entre ells”, va assegurar Maria del Mar López-Pinto. Després de l’edició d’aquest any, els carrers de Penelles comptaran amb un total de cent cinquanta murals que els visitants podran recórrer, mentre aprofiten els tallers, activitats i concerts programats.