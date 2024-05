Deu homes acusen Kevin Spacey d’agressió sexual en un documental

detail.info.publicated europa press

El 2023 Kevin Spacey es va sotmetre a un judici al Regne Unit en el qual s’enfrontava a diversos càrrecs per delictes sexuals suposadament comesos contra quatre homes. L’intèrpret va ser absolt, però ara un documental ha tret a la llum noves acusacions contra l’estrella.

'Spacey Unmasked', que es podrà veure a Channel 4 els dies 6 i 7 de maig, és el títol del documental, que recull el testimoni de deu homes que suposadament van ser agredits sexualment per l’actor. Cap d’ells va participar en el judici i tots, excepte un, l’acusen per primera vegada.

'Spacey Unmasked', dirigit per Katherine Haywood, presenta els testimonis d’un grup d’homes, identificats només pels seus noms, que inclouen cinc dècades, des de la secundària fins l’apogeu de Spacey gràcies a 'House of Cards', així com el seu pas pel teatre londinenc Old Vic.

A la producció, un treballador de l’Old Vic relata que, en una ocasió, Spacey li va refregar l’entrecuix contra la cara. "Vaig sentir tot el seu engonal a la meua cara... Podia olorar-lo. Podia sentir com en gaudia... Es tractava de: 'Puc fer això, puc fer-te això. Soy Kevin Spacey'", va explicar.

Un exmarine va declarar que Spacey va abusar d’ell mentre estava en una festa de Bruce Willis, mentre que molts dels entrevistats van suggerir que l’estrella suposadament es divertia aprofitant-se d’homes heterosexuals, "gaudint de la persecució". "Tothom ho sap: si no vols anar a casa amb Kevin, no et quedis l’últim al bar amb ell", diu un entrevistat.

"Simplement, es va treure la polla i em va posar la llengua a la boca", recorda Jesse, membre de l’equip de la pel·lícula de 1999 'El pez gordo’. "Recordo que vaig pensar: 'Està bé, així és Hollywood?'", va afegir.

La resposta d'Spacey

Davant de la imminent estrena, Spacey ha mostrat la seua oposició a través de Twitter. "Durant l’última setmana, he sol·licitat repetidament que Channel 4 em doni més de 7 dies per respondre a les acusacions formulades en contra meu que daten de fa 48 anys i em proporcionin prou detalls per investigar aquests assumptes. Channel 4 s’hi ha negat perquè considera que demanar una resposta en 7 dies a acusacions noves, anònimes i no específiques és una oportunitat justa per a mi de refutar qualsevol acusació feta en contra meu", ha escrit.

"No m’asseuré i seré atacat pel documental unilateral d’una cadena moribunda sobre mi en el seu desesperat intent d’obtenir audiències. Hi ha un curs adequat per manejar les acusacions en contra meu i no és Channel 4", ha afegit.