Aquestes són les 18 platges amb bandera blava de la Costa Daurada

Un total de 95 platges i 23 ports de Catalunya han aconseguit aquest any el distintiu Bandera Blava que atorga la Fundació per a l'Educació Mediambiental (FEE per les sigles en anglès). En tots dos casos es tracta d'una platja i un port menys que l'any passat. L'etiqueta reconeix internacionalment la qualitat i els serveis dels indrets distingits. 27 de les platges reconegudes amb la bandera estan ubicades a la demarcació de Girona, 20 a la de Barcelona, 22 al Penedès, 18 a la de Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. Dels ports n'hi ha 9 de la zona de Girona, 7 de la de Barcelona i 7 més de la de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Les platges amb bandera blava de la Costa Daurada estan situades al Tarragonès, el Baix Camp i Tarragona. L’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs i Cambrils són les poblacions amb més banderes blaves:

Costa Daurada (Roda de Berà)

Llarga (Roda de Berà)

Els Muntanyans (Torredembarra)

La Paella (Torredembarra)

Altafulla (Altafulla)

Tamarit (Tarragona)

La Móra (Tarragona)

Savinosa (Tarragona)

L’Arrabassada (Tarragona)

La Pineda (Vila-seca)

Vilafortuny (Cambrils)

Cavet (Cambrils)

Prat d’en Forés - El Regueral (Cambrils)

La Llosa (Cambrils)

La Punta del Riu (Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant)

L´Arenal (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant)

El Torn (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant)

L’Almadrava (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant)

Les de les Terres de l'Ebre es concentren al Baix Ebre i el Montsià i el poble amb més platges distingides és l’Ametlla de Mar (Calafató, Sant Jordi d’Alfama i L’Alguer)

Dins la demarcació gironina hi ha platges distingides a les comarques de la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Lloret de Mar i Calonge i Sant Antoni de Calonge són les poblacions que en sumen més.

Pel que fa a la barcelonina, n’hi ha del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. La localitat que concentra un major nombre és Barcelona ciutat.

Pel que fa a les platges del Penedès, se n’inclouen de la comarca del Garraf i del Baix Penedès i Sitges és el municipi que n’aglutina més.

Aquest guardó reconegut a escala internacional que s’atorga en 47 països dels cinc continents, valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental.

Així mateix, la qualitat de l’aigua de bany ha d’haver obtingut la classificació E.