Arrels Sant Ignasi ha atès 160 sense sostre a Lleida el 2023 i alerta: "Cada vegada hi ha més dones"

La Fundació Arrels Sant Ignasi va atendre el 2023 a Lleida 1.288 persones en situació de sense llar, de les quals 160 es trobaven vivint al carrer. És una xifra que creix respecte les 142 persones que hi havia l'any anterior i, des de l'entitat, destaquen que cada vegada hi ha més dones en situació de sense sostre que es veuen abocades a viure al carrer.

Són dades de la memòria del 2023 de la fundació, que també mostren un increment del nombre de persones ateses directament, que puja fins a 2.522, i del nombre de beneficiàries, que creix un 4% fins a les 6.102. L'entitat alerta d'un augment de les "desigualtats i l'exclusió social" a Lleida i demana crear una taula de sensellarisme que aglutini les diferents entitats socials de la ciutat".

Arrels Sant Ignasi, entitat dedicada a proporcionar suport i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Lleida, ha presentat aquest dimarts la seva memòria anual corresponent a l'any 2023. "Malauradament", ha valorat la directora de l'entitat, Rosa Majoral, el 2023 s'ha registrat un augment de més d'un 4% del nombre de persones beneficiàries de la seva activitat amb un total de 6.102. Això representa 236 persones més respecte les 5.886 de l'any anterior.

Pel que fa a l'atenció directa s'han atès 2.522 persones, 185 més que el 2022. L'entitat assenyala que cada any augmenta el nombre de persones ateses en els seus projectes, i destaca que cada vegada atenen més persones amb situacions més precàries. "Això denota la lacra on vivim i l'augment de les desigualtats i l'exclusió social", ha valorat Majoral.

Pel que fa a la situació de persones que no tenen un habitatge on viure, el 2023 l'entitat va atendre 1.288 persones, de les quals 160 són sensesostre que viuen al carrer. Tot i que el perfil d'aquestes persones és "cada cop més divers", segons ha explicat la directora de l'entitat, sí que destaquen l'augment del sensellarisme femení, amb una desena de noves dones ateses cada any.

L'any passat en van atendre un total de 65 i des d'Arrels Sant Ignasi destaquen la precarietat i la doble exclusió que pateixen aquestes dones pel fet de ser dones i estar en una situació de sense sostre.

Arrels Sant Ignasi remarca, però, que les dades de la seva memòria inclouen només la gent que han atès i no reflecteix el nombre de persones en situació de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat. Per això, una de les seves reclamacions és que es creï una base de dades detallada sobre la situació de sensellarisme a Lleida i a Catalunya.

També demanen més recursos, públics i privats, per poder continuar la seva activitat i una millor coordinació amb la Paeria de Lleida. En aquest sentit, demanen la creació d'una taula de sensellarisme a la ciutat que aglutini les diferents entitats que treballen amb persones vulnerables.

La presentació de la memòria s'ha dut a terme a la Universitat de Lleida, on també durant aquest mes de maig s'hi exposa l'exposició fotogràfica 'Som tres: la lluna, jo i l'ombra que em segueix', una mostra creada amb motiu dels 30 anys que l'entitat celebra enguany.

Part de l'exposició "Som tres: la lluna, jo i l'ombra que em segueix" inaugurada pel 30è aniversari d'Arrels Sant IgnasiAgència Catalana de Notícies

Part de l'exposició "Som tres: la lluna, jo i l'ombra que em segueix" inaugurada amb motiu del 30è aniversari d'Arrels Sant IgnasiAgència Catalana de Notícies

Rosa Majoral i Roger Torres, directora i president de la Fundació Arrels Sant Ignasi, respectivamentAgència Catalana de Notícies