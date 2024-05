La Trobada Jove de l'Urgell, el 15 de juny a Anglesola

El consell de l’Urgell recuperarà la Trobada Jove de la comarca després de quatre anys. Ho farà el dia 15 de juny a Anglesola, on els joves participaran en un torneig de voleibol, un dinar popular i una gimcana.

El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va explicar que, “després de quatre anys d’absència, hem recuperat la Festa Jove a la qual hem fet la volta per anomenar-la Trobada Jove perquè considerem que ha de ser un espai de trobada i per crear sinergies entre els joves de tota la comarca, que són el nostre futur”. Les inscripcions ja estan obertes amb un preu de 4 € per persona. “L’objectiu és que tots els joves puguin compartir moments i disfrutar d’un dia amb activitats molt variades i diverses sorpreses”, va assenyalar Nadine Serra, regidora d’Anglesola.