Augmenta l'exclusió social a Lleida

Cada vegada hi ha més desigualtats i més exclusió social. Així ho alerta la Fundació Arrels Sant Ignasi, que l’any passat va arribar a atendre 1.288 persones sense llar, de les quals 160 vivien al carrer. Aquestes xifres suposen un increment del 20% respecte al 2022, quan l’entitat va acompanyar 1.071 persones sense llar (142 sense sostre). Arrels Sant Ignasi va presentar ahir la seua memòria d’activitat referent al 2023, en la qual també es recull un increment tant dels usuaris atesos directament (2.522) com del nombre total de beneficiaris (6.102). “Desgraciadament atenem més persones i aquestes arriben en una situació més precària, la qual cosa denota una xacra social i un augment de les desigualtats socials”, va lamentar la directora de l’entitat, Rosa Majoral. Encara que el perfil dels usuaris és “cada vegada més divers”, Majoral va fer especial èmfasi en l’augment del sensellarisme femení, amb un total de 65 dones ateses l’any passat. “De mitjana, cada any arriben entre 10 i 12 dones més que malviuen en habitatges precaris”, va assenyalar la directora de l’entitat, mentre que va destacar la doble precarietat i exclusió que pateixen elles. “Les dones tarden més a arribar a situació de carrer perquè abans aguanten en habitatges insegurs o habitacions rellogades, patint moltes vegades agressions. Quan finalment es queden al carrer la seua situació és més deteriorada tant física com a psíquica”, va explicar Majoral, que va remarcar que elles “pateixen una doble estigmatització pel fet de ser dones”. L’entitat va incidir en què les dades de la seua memòria inclouen només els usuaris que han atès i no reflecteixen el nombre total de persones vulnerables que hi ha a la ciutat. Per aquesta raó demanen que s’elabori una base de dades detallada sobre la situació del sensellarisme a Lleida. També reclamen més recursos, públics i privats, per poder continuar amb la seua activitat i una millor coordinació amb la Paeria. En aquest sentit, reclamen la creació d’una taula de sensellarisme a la ciutat que aglutini les diferents entitats que treballen amb aquestes persones. L’acte es va dur a terme a l’edifici polivalent de la UdL, on s’exhibeix durant aquest mes la mostra fotogràfica Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em segueix.