Festa del Cine el juny amb entrades a 3,5 euros

Una nova edició de la Festa del Cine se celebrarà a tot Espanya, també a Lleida, des del dilluns 3 de juny fins el dia 6 i les entrades de totes les pel·lícules de la cartellera tindran un preu especial de 3,5 euros.

Més de 315 cines s’han adherit fins a la data per participar en aquesta nova edició de descomptes, en la qual l’espectador no necessitarà acreditar-se prèviament per disfrutar de l’esdeveniment.

La venda anticipada de les entrades començarà dimecres 29 de maig per Internet tant als webs dels cines com als webs tradicionals de venda, a les taquilles i als quioscos situats als halls dels cines.