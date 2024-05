La màgia dels titelles arriba a l'Arnau de Vilanova

La màgia de la Fira de Titelles va arribar ahir al servei de Pediatria de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida de la mà de la companyia Di Filippo Marionette, que va oferir un espectacle per a petits ingressats al centre hospitalari.

L’agrupació amb arrels a Itàlia i Austràlia va nàixer el 2010 de la mà de Remo Di Filippo i no ha parat de créixer des que se li va unir Rhoda López el 2014. Els dos artistes construeixen les seues pròpies marionetes al seu petit taller amb seu a Itàlia. Ahir van presentar un entranyable espectacle al vestíbul de la planta de Pediatria, on també van ser presents familiars dels petits. Per a tots els nens i nenes que, degut al seu estat de salut, no van poder acudir a aquest espai, la companyia va oferir una representació individual a les seues habitacions.Di Filippo Marionette ha estat present en festivals, teatres i escoles de més de 25 països amb l’espectacle Colgado de un hilo, que ha rebut premis a Alemanya, Itàlia, Rússia i Portugal. Aquesta mateixa companyia italiana també va delectar dilluns els més grans del Centre de Dia Santa Clara i els interns del Centre Penitenciari Ponent amb el seu espectacle de marionetes. Lleida va tancar diumenge la 35 edició de la Fira de Titelles, que durant quatre dies va oferir propostes de 33 companyies teatrals.