Mor l’actor de 'Juego de tronos’ Ian Gelder als 74 anys

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ian Gelder, actor britànic que va interpretar Kevan Lannister a 'Juego de tronos’, la popular sèrie de HBO basada en la saga de novel·les de George R.R. Martin, ha mort. L’intèrpret tenia 74 anys.

La seua germana va declarar a Variety que Gelder va morir el passat 6 de maig a causa de les complicacions del càncer de vies biliars que patia.

"Amb enorme tristesa i el cor trencat en un milió de trossos deixo aquesta publicació per anunciar la mort del meu estimat espòs i company de vida, Ian Gelder", va escriure la seua parella, Ben Daniels, a Instagram. "Era un actor meravellós i tots els que van treballar amb ell van quedar commoguts pel seu cor i la seua llum", va agregar.

Nascut el 3 de juny de 1949 al Regne Unit, Gelder va tenir una llarga carrera en el món del teatre, apareixent en produccions al West End de Londres i en el Shakespeare’s Globe Theatre. L’actor va debutar a la petita pantalla el 1972, quan va aparèixer en un episodi de la sèrie New Scotland Yard. Posteriorment, va aparèixer en altres produccions televisives com Poirot, Torchwood, Doctor Who, La materia oscura o Snatch.

Gelder va interpretar Kevan Lannister en 12 episodis de Juego de tronos en les primeres sis temporades. Kevan formava part del consell del seu nebot net, el rei Tommen, en la temporada 5, i Cersei li va oferir el lloc de Maestro de la Guerra després de la mort del seu germà Tywin, però Kevan va tenir un enfrontament amb Cersei i va rebutjar el lloc, abandonant Desembarco del Rey com a protesta.

L’últim treball de l’intèrpret data d’aquest mateix any, quan va aparèixer en un episodi de la sèrie de la BBC Padre Brown.